CALTANISSETTA – Ignoti sono penetrati all’interno dell’Istituto Oasi Cristo Re di via San Giuliano a Caltanissetta, trafugando del denaro. L’atto criminoso è stato compiuto sabato 6 aprile. Il furto è stato scoperto nel pomeriggio: stanza a soqquadro e la mancanza del denaro, erano segni evidenti della sgradita visita. Sul luogo le forze dell’ordine per dare il via alle indagini.