SAN CATALDO – Non sono preoccupanti, fortunatamente, le ferite riportate da un giovane sancataldese, 22 anni, che nella serata di mercoledì 10 aprile, alla guida di un’Alfa Romeo ha “centrato” un albero in in via Stefano Candura, nelle vicinanze del bivio Minichelli. L’incidente autonomo è avvenuto poco dopo le 21.30. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.