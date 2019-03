TORINO – E’ stato di fermo l’uomo che oggi a Torino ha ferito l’ex convivente con 14 coltellate, dopo che la donna gli aveva raccontato di avere conosciuto un altro uomo. Crocifisso Pingo, 58 anni, abita a Gela, citta’ siciliana dove l’uomo era rientrato lo scorso Natale, dopo aver chiuso la relazione con la compagna, Patrizia Bruzotta, 55 anni, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Tre giorni fa Pingo era tornato a Torino per sbrigare alcune faccende personali. Oggi, poco prima delle 14.30, in un appartamento nella zona nord di Torino, l’ex coppia, che ha due figli, ha litigato furiosamente: l’uomo ha impugnato un coltello e ha colpito con 14 fendenti l’ex compagna, raggiunta dalla lama in piu’ parti del corpo. La donna e’ stata sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale San Giovanni Bosco, dov’e’ stata ricoverata dopo l’aggressione. L’uomo e’ stato subito bloccato dai carabinieri, avvertiti dai vicini, e arrestato per tentato omicidio