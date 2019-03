Scontro al vertice nel Campionato di serie D/2 tra le squadre Nissene del Tennistavolo CL Rossa e Azzurra, rispettivamente prima e seconda in classifica.

Non c’è stato niente da fare per l’Azzurra, la capolista Rossa si è imposta per 4 a 2 in una accesa e combattuta partita, confermando , con questa vittoria , la testa della classifica.

Sugli scudi Giuseppe Sollami, vincitore di due partite, Bruno Tricoli ed un’imbattuto Giuseppe Lacagnina che ha vinto, sin ora, tutte le dodici partite disputate nel corso del Campionato. Nulla hanno potuto gli Zigarelli padre e figlio, Gianfranco e Simone, contro una agguerrita capolista, battendosi comunque al meglio delle loro forze.