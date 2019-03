Meritata promozione in serie C del circolo scacchistico ACSD L’ Alfiere di Caltanissetta. Il salto di categoria è stato ottenuto durante il 51° Campionato Italiano a squadre (9° Concentramento Regionale Siciliano) che si è svolto a Motta Sant’ Anastasia (CT) il 15,16 e 17 marzo. Promozione meritatissima e combattuta fino all’ultimo turno, grazie all’impegno e alla concentrazione dimostrata da tutti i giocatori. L’accesso alla serie superiore era previsto solo per le prime sei classificate su cinquanta squadre partecipanti e l’Alfiere si è piazzato al 5° posto, ma ad un solo punto dai vincitori. Questa promozione avviene nell’anno del boom di iscritti all’Alfiere, ospite del Dopolavoro Ferroviario del capoluogo nisseno, con 43 iscritti tra adulti e ragazzi.

Il Presidente del circolo l’ Alfiere ha sottolineato: “Vincere è importante ma raramente frutto del caso. Puoi essere fortunato una volta, ma le vittorie sono sempre il frutto del lavoro di un gruppo.Il circolo è a disposizione di tutti coloro che volessero avvicinarsi al nobil gioco“.

Aldo Chiodo, Istruttore Federale di Scacch, evidenzia: “Aspettiamo con ansia una chiamata dalle scuole che fino ad ora si sono dimostrate poco disponibili a far entrare lo studio degli scacchi nei loro progetti scolastici”.