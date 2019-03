RESUTTANO – Dopo la tavolata di S. Giuseppe di domenica scorsa, la festa del Patriarca S. Giuseppe del martedì 19 , è continuata l’attività parrocchiale a Resuttano con un tour de force per l’Arciprete Padre Ignazio Carruba e la sua comunità, avendo rivisto ieri sera, 21 marzo 2019, a distanza di qualche settimana, la presenza del vescovo mons. Mario Russotto che con toni gentili e pacati si è rivolto ai giovani presenti, trattando la lectio, “La Veste della Luce”, e focalizzando l’esegesi del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. Presenti all’incontro resuttanese, il vicario generale mons. Giuseppe La Placa, altri sacerdoti della diocesi e tanti giovani che hanno raggiunto con ogni mezzo la località di Resuttano. Un’ora e mezza di assemblea di giovani, e non solo, riunita attorno al Suo Pastore ascoltandolo in religioso silenzio. Il Presule ha puntato l’attenzione sulla Trasfigurazione, apparizione di Dio in Cristo Gesù, reso sfolgorante di luce sul monte insieme a Mosé ed Elia. Così,un giovane di Caltanissetta partecipante: “Lectio ricca di Spirito Santo”.