RESUTTANO – In occasione dell’ottavario della festività di San Giuseppe che si celebra nella comunità ecclesiale di Resuttano, nella chiesa Madre Parrocchia Maria SS. Immacolata, si è svolta domenica 10 marzo, come ormai da antica tradizione, la festa della famiglia. In particolar modo sono state festeggiate le coppie che hanno raggiunto il traguardo dei 25 – 50 – 60 e 70 anni di matrimonio. A coordinare la ricorrenza ha provveduto il gruppo “famiglie”. Tante le coppie che hanno partecipato all’evento. Famiglie Resuttanesi e famiglie che da anni, per motivi di lavoro, si sono trasferite altrove, ma che avendo gradito l’invito hanno assicuratola loro presenza. Hanno attivamente presenziato alla liturgia, leggendo le letture, la preghiera dei fedeli e curando l’offertorio. Dopo la messa, il clima festaiolo è proseguito nei locali della BCC “Don Stella” per un momento di condivisione fraterna e per un gradito rinfresco.