RESUTTANO – Il Presepe Vivente di Resuttano premiato da un concorso nazionale di Italive Ulteriore riconoscimento, dunque, e grande soddisfazione per i promotori. Dopo essere stato annoverato tra le mille meraviglie d’Italia nel 2011, pochi giorni fa ê arrivata la notizia ufficiale che il presepe vivente si ê classificato terzo al concorso Italive – sezioni eventi folkloristici e rievocazioni storiche. Al primo posto “La notte dei faló e dei desideri” di Potenza e davanti a noi, di solo un centinaio di like, il Presepe vivente di Canosa di Puglia. Un grandissimo riconoscimento per un piccolo paese e una piccola comunità come quella di Resuttano guidata dall’instancabile arciprete don Ignazio Carrubba. Un riconoscimento che ripaga tutti i volontari indistintamente che si sono prodigati negli anni per la realizzazione della rappresentazione che ricordiamo quest’anno avere raggiunto i 20 anni. La premiazione sarà a Roma venerdi 22 marzo dove sono invitati tutti gli eventi che sono stati censiti per la finale. Da sottolineare che Italive ê un progetto, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. E’ un programma di promozione turistica e culturale che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio. É un programma di promozione turistica e culturale dedicato ai territori, resi attrattivi dalla fusione di arte, tradizione ed agroalimentare. Per capire meglio l’importanza del premio basti pensare che partecipano al concorso la Sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento, la Settimana Santa di Enna, La processione dei Misteri con quadri viventi di Trapani, per continuare il carnevale di Acireale per non parlare delle moltissime sagre che si svolgono nell’isola. A rendere speciale il premio ê proprio il fatto che il presepe vivente di Resuttano é l’unico per la Regione Sicilia ad essere censito dalla commissione del Premio per giocarsi poi la finale. Arrivati terzi nella categoria eventi folkloristici e rievocazioni storiche a una manciata di voti dal secondo posto (il presepe vivente di Canosa di Puglia), lascia un po’ l’amaro in bocca agli organizzatori che non demordono e promettono maggiore impegno per la prossima edizione del presepe vivente di Resuttano edizione 2019/2020.