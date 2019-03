É stata presentata a Letojanni la Trinacria Race, la gara MTB che si svolgerà ad aprile 2019 e inserita all’interno del circuito del Trofeo dei Parchi Naturali 2019. Gli organizzatori della manifestazione hanno un ambizioso ma realizzabile obiettivo: far diventare la Trinacria Race l’emblema della Sicilia in MTB.

A collaborare per la perfetta riuscita del progetto sono stati coinvolti due intraprendenti team: la Special Bikers Elios Code Factory Racing e l’ASD Leto Free Bike Piero. Le due società, negli anni precedenti, hanno organizzato manifestazioni di successo e, per il 2019, hanno deciso di unire le loro competenze per realizzare un unico grande evento.

“La Sicilia è una terra di unione, di incontro, di fusione tra differenti realtà e tradizioni – hanno commentato gli organizzatori -. Un luogo meraviglioso da vivere e da scoprire. Per rispondere e rispettare le nostre radici culturali abbiamo deciso di creare una gara che fonda insieme due manifestazioni di successo: la Marathon Castello di Pietrarossa e il Memorial Pietro Leone”.

La Marathon Castello di Pietrarossa, organizzata a Caltanissetta dalla Special Bikers Elios Code Factory Racing, ha raggiunto la quarta edizione e quasi 500 partecipanti. Una manifestazione considerata un fiore all’occhiello per la sua perfetta fusione tra MTB, arte e territorio. Tutto, all’interno di questa gara, è stato curato nei dettagli. Il circuito, allestito tra i più bei paesaggi del comprensorio nisseno, e i trofei, considerati delle opere uniche perché realizzati dall’istituto d’arte F. Juvara di San Cataldo. Dettagli che non sono passati inosservati ma che, al contrario, hanno consentito alla gara di essere inserita all’interno dei campionati regionali della Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato Sportivo Italiano.

Il Memorial Piero Leone, organizzato dall’omonima società ha raggiunto la terza edizione e, alla linea di partenza, si sono presentati oltre 100 bikers. Paesaggi mozzafiato che dalle montagne scivolano fino al mare sono stati il meraviglioso scenario di questa appassionante competizione.

La Trinacria Race, invece, ha ottenuto un ulteriore passaggio di livello annoverandosi come unica tappa siciliana del Trofeo dei Parchi Naturali 2019.

Il connubio tra bellezze del territorio e passione per il ciclismo si è voluto replicare anche nel logo della manifestazione. All’interno della marcata connotazione regionale, infatti, fanno capolino due ruote di MTB ma questa non è l’unica particolarità. La disposizione delle ruote, in questo caso, non casuale ma pianificata per sottolineare, orientativamente, le coordinate geografiche di Letojanni e Caltanissetta, le città origine delle due società.

“Desideriamo ringraziare per il sostegno la Federazione Ciclistica Italiana, il Comitato Sportivo italiano e le Amministrazioni Comunali che hanno consentito la perfetta organizzazione di tutto l’evento – hanno concluso i promotori -. In particolare il Comune di Letojanni che ha concesso il patrocinio, Mongiuffimelia, Roccafiorita, Gallodoro, Forza D’Agrò e Valle del Ghiodaro che hanno concesso l’autorizzazione per attraversare i loro suggestivi paesaggi consentendo ai bikers di partire dalla cima più alta di Monte Kalfa per il GPM e giungere nella meravigliosa spiaggia di Letojanni”.

La Trinacria Race si svolgerà il 28 aprile 2019 e si colloca, all’interno del circuito nazionale, dopo il Marathon del Salento Marina di Ugento (Puglia) organizzato il 7 aprile e prima dell’Aspro Marathon Reggio Calabria (Calabria) in calendario per il 12 maggio.