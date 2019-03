ROMA – “Porterò direttamente le istanze degli allevatori, dei produttori di latte e degli agricoltori siciliani e del Sud in Europa”. Lo dice il deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone che rappresenterà la commissione Agricoltura della Camera, lunedì prossimo, 4 marzo, durante l’incontro con il commissario europeo all’Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan, presso la Prefettura di Milano. All’importante incontro parteciperanno anche gli assessori regionali al ramo e una rappresentanza della commissione Agricoltura del Senato e del Ministero delle politiche agricole.

“Lancerò un messaggio forte di fronte al Commissario Hogan, – continua Pignatone – la Sicilia e le regioni del Sud non ce la stanno facendo più. In Sicilia, così come in tutte le regioni del Sud Italia, la situazione sta bollendo; immettiamo nel mercato prodotti agricoli d’eccellenza, ma i nostri agricoltori e allevatori sono sempre più poveri; stiamo vedendo buttare beni di altissima qualità, litri di latte e il migliore grano. Ricordiamo che l’agricoltura, soprattutto nel sud Italia, riveste anche un valore sociale, oltre che di tutela del territorio”.

“Bisogna mettere immediatamente un argine a questa situazione e l’Europa deve fare la sua parte: – conclude il parlamentare – deve proteggere e valorizzare l’eccellenza, deve sostenere i nostri agricoltori e i nostri produttori diretti contro la concorrenza estera sleale, quella che si avvale di un costo del lavoro molto più basso, a discapito della qualità e della sicurezza. Una sorta di Davide contro Golia, dove il nostro compito, di chi come me è rappresentante all’interno delle Istituzioni, è quello di accompagnare il principale comparto della nostra economia verso mercati europei e globali”. A tal proposito, – va avanti il deputato Cinquestelle che è anche relatore per la PAC post 2020 alla Camera: “l’Unione Europea riserva alla politica agricola comune nel nostro Paese 36,3 miliardi, su un totale di 365 miliardi di euro destinati all’agricoltura in tutta Europa per la PAC 2021-2027, corrispondenti al 28,5% del bilancio complessivo. Una somma importantissima che esprime l’importanza che riveste il comparto per l’economia europea”.