Brillano i giovani nisseni ai campionati nazionali di pesistica Esordienti under 13: bottino cospicuo, due titoli italiani ed uno di vice campione d’Italia. Claudio Scarantino nella categoria 49 kg e Leandro Meli nella categoria 39 kg. Claudio Scarantino (Nucleo della Gioventù) s’è imposto nella categoria dei 49 kg con 123 kg. Scarantino, fratello del pluri campione Mirco e figlio di Giovanni, ha dato ben 22 kg di distacco al secondo classificato, Tommaso Protani. Una vittoria che ha fatto il paio con quella già ottenuta ai recenti campionati regionali.

Non meno esaltante la vittoria ottenuta nella categoria dei 39 kg da Leandro Meli, pesista dell’Ercole Club del maestro Ettore Pilato. Leandro Meli ha sollevato 40 kg nello strappo e 46 nello slancio per un totale di 86 kg. Infine, ottimo il secondo posto conquistato da Alessio Di Dio Piluso (Nucleo della Gioventù) che ha vinto tre argenti giungendo secondo nella categoria 44 kg con 75 kg sollevati in totale.