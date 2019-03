MUSSOMELI – Una tradizione di famiglia, un legame inscindibile, un destino “segnato” quello di Alessio Barba, 34 anni, nuovo priore dell’arciconfraternita Ss. Sacramento di Mussomeli, nominato dal vescovo Mario Russotto con il decreto del 7 marzo. Confrate da 18 anni, prosegue il solco di passione che caratterizza la storica famiglia Barba che ha scritto pagine “intense” della storia dell’arciconfraternita: figlio di Carmelo, ex governatore della Misericordia, e nipote del compianto storico, Angelo (il più piccolo degli otto fratelli), che alla studio della storia dell’arciconfraternita dedicò tantissimo tempo. Alessio, carabiniere, sposato e con figli, resterà in carica sino al 2022. Umile, con le idee chiare, sottolinea: “Grazie ad ogni singolo confrate ed al vescovo per la fiducia riposta nella mia persona. Per me è un onore essere al servizio dell’arciconfraternita del Ss. Sacramento. Sono sicuro del pieno appoggio dei confratelli in nome della fratellanza che questo sodalizio rappresenta“.