PALERMO – Sono terminati oggi i lavori di costruzione del ponte Bailey sulla strada provinciale 38, che collega Caltanissetta al comune di Mussomeli. Alla presenza del Generale di Brigata Bruno Pisciotta Comandante della Brigata “Aosta”, del Colonnello Antonio Sottile Comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori, del Segretario Generale del Libero Consorzio dei Comuni dell’ex Provincia di Caltanissetta Dott. Eugenio Maria Alessi e del Sindaco del Comune di Mussomeli Dott. Giuseppe Catania la struttura del ponte è stata consegnata al Libero Consorzio a cui competerà la costruzione delle rampe di accesso, l’asfaltatura ed il collaudo finale dell’intera struttura.

L’opera è stata realizzata dal personale specializzato del 4° Reggimento Genio Guastatori della Brigata meccanizzata “Aosta”. I 70 guastatori hanno montato il ponte in soli sette giorni rispetto ai quindici preventivati. L’Esercito ha provveduto con la massima celerità all’esecuzione dei lavori, per contribuire nella risoluzione dei gravi problemi di viabilità causati dal cedimento del cavalcavia dello scorso settembre, a causa del quale la popolazione locale è attualmente obbligata a compiere lunghe deviazioni, spesso su strade tortuose e poco agevoli. Le capacità tecniche del personale ed i mezzi in dotazione all’Esercito garantiscono il prezioso intervento in caso di pubblica utilità e per la tutela dell’ambiente. In particolare, i reparti genio, grazie alle esperienze maturate nelle missioni estere ed all’elevata connotazione “dual-use” cioè la capacità di cooperare con le autorità civili a favore della cittadinanza e quella operativa espressa nei teatri operativi, operano a favore della comunità nazionale sia in caso di pubbliche calamità, sia per la bonifica dei residuati bellici ancora ampiamente presenti sul territorio italiano.