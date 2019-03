Andata di scena, domenica scorsa a Pergusa, la terza prova del grand prix regionale di mezze maratone.

Circa 800 atleti, immersi in una bella giornata primaverile, si sono sfidati lungo la pista dell’autodromo di Pergusa; percorso pianeggiante, capace di regalare prestazioni da ricordare.

Erano quindici gli atleti della Marathon Caltanissetta, presenza impreziosita da quattro donne: Agnese, Angela, Graziella e Valentina. Così come Persefone, conosciuta con il nome di Kore, riusciva a far rifiorire la terra al suo passaggio, le donne della Marathon sono riuscite, ancora una volta, a far fiorire splendidi sorrisi tra gli atleti della squadra.

Gara vinta da Ucciardo Gianfranco (Ass. Dil. Pol. Placeolum) 01h15’36’’; tra le donne la prima a spiccare è stata Bilello Maria Grazia (Universitas Pa) 01h30’03’’.

Un encomio particolare va all’atleta Vito Massimo Catania, neo Cavaliere al merito della Repubblica, il quale ha corso i 21 km spingendo Giusi La Loggia sulla sua carrozzina, posizionandosi al 25º posto con un tempo di 01h22’35’’.

Veloce, come di consueto, Angela La Monica ha concluso la sua gara in 01h33’20’’, posizionandosi prima di categoria. Quinto posto, tra gli S.M. 65, per Trentuno Luigi con 01h39’55’’.

Sempre su di giri gli altri atleti, giunti al traguardo con i seguenti tempi: Fasciana Giuseppe 01h40’46’’, Zagarella Giovanni 01h41’57’’, Zagarella Giuseppe 01h42’16’’, Cancemi Massimo 01h42’30’’, Sferrazza Giuseppe 01h46’02’’, Lo Monaco Francesco 01h48’33’’, Giambra Graziella 01h52’42’’, Barbera Salvatore 01h56’41’’, Emma Agnese 02h02’02’’, Vitello Giuseppe 02h04’55’’, Fiorenza Valentina 02h05’26’’, Mangiavillano Luciano 02h09’11’’.

L’atleta Rivituso Giuseppe, nella stessa giornata, ha partecipato alla Stramilano Half Marathon e ha bloccato il crono a 01h41’35’’.