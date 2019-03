Il gruppo Cinese Alibaba ha annunciato che inizierà a portare le Arance Rosse di Sicilia in Cina, secondo quanto recita un comunicato avvalendosi del supporto del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, assieme aquello del Distretto Agrumi di Sicilia. Una operazione che riconosce il potenziale di questo frutto che verrà posizionato “in una fascia di mercato premium”, di alta qualità, e distribuito a partire dalle prossime settimane, inizialmente tramite Mr Fresh di Tmall, una dei marketplaces on line del Gruppo che conta 637 milioni di consumatori cinesi attivi, e Freshippo, catena di supermercati “New Retail” del gruppo Alibaba. Secondo il ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio “oggi, con lo sbarco dei primi carichi di arance rosse siciliane in Cina, come avevamo promesso, si apre ufficialmente un nuovo mercato dalle grandi potenzialità per le nostre esportazioni e per tutto il Distretto Agrumi di Sicilia. La possibilità di esportare le arance siciliane attraverso la più grande piattaforma di e-commerce in Cina è sicuramente una garanzia in più per i produttori e gli agricoltori italiani, che hanno così l’opportunità di allargare il proprio bacino di domanda e conquistare nuove fette di mercato, e per i consumatori ai quali garantiamo che quelle arance che trovano sugli scaffali virtuali sono Arance Rosse di Sicilia Igp e al cento per cento made in Italy. Andiamo avanti su questa strada – ha concluso Centinaio -. Mantenere l’eccellenza e la qualità dei nostri prodotti è la nostra priorità”. “Per il team italiano di Alibaba sono stati due anni di intenso lavoro a fianco del ministero e del Distretto degli agrumi di Sicilia e siamo quindi più che mai orgogliosi di poter oggi valorizzare anche su un mercato importante come quello cinese una filiera strategica come quella delle Arance Rosse di Sicilia”, ha commentato Rodrigo Cipriani Foresio, managing director di Alibaba per Italia, Spagna, Grecia e Portogallo e General Manager Europa, Tmall Business Development.

Due anni fa lo avevamo promesso e non appena ce ne sono state le condizioni ci siamo messi all’opera. Adesso finalmente ci siamo. Abbiamo molta fiducia che i consumatori cinesi sapranno apprezzare questa eccellenza italiana: del resto, la dieta mediterranea è sempre più apprezzata in Asia per i suoi provati benefici sulla salute, e un prodotto come l’arancia ne è uno dei protagonisti, insieme alle tante altre produzioni di qualità agroalimentari del nostro paese già presenti sulle nostre piattaforme. I primi carichi di arance, acquistati dalle aziende Oranfrizer e Pannitteri (con il marchio Rosaria), viaggeranno su due vie, rispettivamente per nave e via aereo, per permetterci di testare il modo migliore di garantire ai consumatori cinesi un prodotto all’altezza della sua rinomata qualità” A dicembre era stato anche firmato a Milano il rinnovo del Memorandum of Understanding tra Mipaaft – Icqrf e Alibaba finalizzato proprio a promuovere le eccellenze agroalimentari di qualità certificata del nostro Paese su tutte le piattaforme del Gruppo Alibaba.