MUSSOMELI – In occasione della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte a Caltanissetta, cosi Domenico Messina ha postato sul social il suo pensiero, anche sul “Ponticello” della SP 38:

“Presidente Conte , Ministro Toninelli, tra qualche ora sarete in Sicilia è specialmente a Caltanissetta, dove vi aspetta la spinosa situazione dei lavori bloccati sulla statale 640 Ag-Cl. Certo al punto in cui ci si è bloccati è davvero un danno incommensurabile per la Città di Caltanissetta è soprattutto per la viabilità del centro Sicilia , quindi mi auguro e vi auguro di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile! Con l’occasione, dato che domani, sicuramente, alla vostra Corte saranno presenti tutti i vostri adepti, se vi è possibile vogliate chiedergli quali azioni hanno intrapreso per garantire l’immediata soluzione del problema viabilità nel Vallone?

Forse lei magari non lo sa ma 166 giorni fa un ponticello di ml 16 è stato spazzato via da una tempesta di autunno! Da allora una popolazione denominata del vallone è soprattutto i cittadini di un paese chiamato Mussomeli (famoso per il suo maestoso Castello) stanno subendo lo scotto di una macchina burocratica farraginosa è inconcludente sentendoci umiliati da parte di coloro che dovrebbero essere i garanti del popolo, quello stesso popolo che, con il proprio consenso, li ha collocati nel posto che adesso ricoprono.

Presidente Conte , Ministro Toninelli , magari a voi qualche risposta la daranno, anche se sono convinto che ognuno addosserà la colpa a quello di prima o a quello dell’altro banco, con l’unica ed inconfutabile verità , che a pagare in prima persona siamo noi poveri mortali!”