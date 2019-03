Si è svolto a Gela il seminario gratuito organizzato dalla Camera di Commercio di Caltanissetta “Rafforza il tuo brand online”. L’incontro mirava a indirizzare le aziende verso gli strumenti più efficaci per essere visibili in rete.

“Il Progetto Eccellenze in Digitale, realizzato daUnioncamere in collaborazione con Google, vuole supportare le imprese nel percorso di ampliamento di vedute – ha spiegato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Non basta voler essere in rete ma è necessario anche sapere come potersi muovere sul web”.

Gli interventi tecnici sono stati curati dalle digital promoter della Camera di Commercio Cinzia Cammalleri e Marcella Sardo.

“Impostare la propria strategia nell’era del digitale rende indispensabile l’utilizzo ottimizzato dei social – ha ribadito Cinzia Cammalleri -. L’inbound marketing, veicolato attraverso la corretta gestione dei social network, infatti, conduce verso una solida brand reputation nel breve e lungo termine”.

“Google è noto soprattutto come motore di ricerca e veicolo di informazioni. Le imprese, però, devono procedere con un ulteriore approccio e imparare a sfruttare tutti gli strumenti del portale – ha concluso Marcella Sardo –. L’imprenditore che si informa sulle abitudini dei navigatori, infatti, potrà imboccare quel percorso virtuoso che lo poterà a interagire con il proprio target”.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Guido Barcellona invita gli imprenditori, i futuri imprenditori e tutti i potenziali interessati a partecipare ai prossimi appuntamenti che saranno organizzati.