CALTANISSETTA – La Pro Nissa si aggiudica il derby, giocato al PalaMilan di Caltanissetta, battendo con un perentorio 6 a 1 la Pgs Vigor San Cataldo. La capolista del girone A del campionato regionale di serie C1, già promossa da tempo e che vanta il miglior attacco e la difesa più ermetica, mira a concludere da imbattuta la competizione: adesso mancano solo due gare. I sancataldesi hanno resistito per oltre 30 minuti, con un super Donatello Polizzi (vicino alle 48 primavere) che tra i pali ha negato in più circostanze la gioia del gol ai nisseni ma, il giro palla e la classica pressione alla lunga hanno avuto la meglio.

I beniamini del pubblico di casa partono a razzo, Gabriele Colore e Luigi Mosca, 2 volte, “bloccati” dall’estremo difensore. Poi Giovanni Marino, da ottima posizione sfiora il palo. Pro Nissa martellante, ancora capitan Marino (prestazione scintillante), percussione laterale, conclusione potente respinta dal portiere e Flavio La Malfa, letale, dalla corta distanza scaraventa in rete la sfera al 18′. Girandola di cambi per dare spazio anche ai giovani talenti in squadra, Agnello e Di Stefano che “entra” subito in partita con un tiro da lontano che termina di poco a lato. L’estremo difensore ospite è davvero in giornata di grazia compiendo una serie di interventi risolutivi sotto porta, prima sul capocannoniere Borges e poi su De Agostini. La Vigor prova a rimanere in partita ma un super Calogero Avanzato e il palo colpito dal risoluto Marco Lachina negano il pari. Termina così la prima frazione di gioco con il vantaggio di 1 a 0 per la Pro Nissa.

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso. Borges fa le prove generali del gol, botta a colpo sicuro ma la mano di Polizzi devia la palla sul legno. Il capocannoniere brasiliano però non ci mette molto a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori: collocato sul secondo palo deposita in fondo al sacco un preciso assist. Poi Borges, firma la doppietta: giocata mirabile, palla incollata al piede e spalle alla porta, inventa un preciso colpo di tacco. Il 3 a 0 indirizza la gara. Al 20’ è De Agostini, su un efficace schema da palla ferma, a griffare il 4 a 0. Vigor che comunque crea almeno tre le nitide occasioni, il numero uno Avanzato si guadagna la sua dose di applausi, e tenta di aumentare la pressione offensiva con il portiere di movimento: Francesco Anzalone scaraventa la sfera alle spalle di Avanzato; un gol che premia la caparbietà degli ospiti.

Borges mette a segno la sua terza marcatura con un tiro da centrocampo a porta sguarnita, sull’erronea gestione della palla durante il portiere di movimento; il 6 a 1 lo firma Colore con una staffilata che passa sotto le gambe dell’estremo difensore ospite. Il triplice fischio finale suggella un derby gradevole e sereno.

Per il quintetto di Caltanissetta, salutato dagli applausi del pubblico, successo numero 23 in 24 partite sinora disputate. I risultati dagli altri campi rendono meno amara la sconfitta della Vigor che conquista la matematica salvezza.

Nisseni già concentrati sul prossimo match, quella esterno di sabato 30 marzo a Partinico contro il Partinicaudace.