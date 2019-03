CALTANISSETTA – Tempo di derby in casa Pro Nissa nel girone A del campionato regionale di serie C1 di futsal. A fare visita alla capolista, sabato 23 marzo al PalaMilan alle ore 17, arriva la Pgs Vigor di San Cataldo: sarà una gara dal sapore certamente diverso, il derby ha il suo fascino indiscusso. I due quintetti giungono al match in maniera diametralmente opposta. In casa Pro Nissa neppure la promozione nella serie cadetta conquistata meritatamente con largo anticipo, ha smorzato la voglia di vincere, di onorare nel rispetto degli avversari al meglio il campionato e di tentare l’impresa di concludere la stagione senza neanche una sconfitta. Il team allenato da mister Goulart in settimana ha lavorato sodo per presentarsi al meglio ed incrementare i dati di una stagione indimenticabile: miglior attacco e difesa. Rientra dopo la squalifica il brasiliano De Agostini che si aggrega al resto del gruppo; Lo Bongiorno ancora fermo ai box per infortunio.

Sancataldesi ancora impelagati nella lotta salvezza: devono conquistare due punti in queste ultime tre gare per acquisire la matematica certezza di “conservare” la categoria. Gli atleti di mister Lo Porto onoreranno la contesa con il massimo impegno possibile pur consapevoli dell’enorme divario tecnico: da un alto la corazzata Pro Nissa costruita con cospicui investimenti economici, dall’altro lato una società oratoriana basata sull’amicizia ed il gruppo, che gioca “gratuitamente” con il solo, nobile, scopo di onorare la maglia. Assente l’esterno Andrea Alessi per squalifica.

Arbitreranno l’incontro Roberto Inserra della sezione di Enna e Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento. Si prevede una bella cornice di pubblico