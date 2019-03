Assegnati domenica mattina a Niscemi i titoli provinciali di Corsa Campestre. La manifestazione, ottimamente organizzata dall’ASD Corri Niscemi del presidente Gaetano Reale, è stata l’occasione per ricordare Peppe Lo Monaco, podista niscemese recentemente scomparso, a cui è stata intitolata la gara.

Il percorso molto tecnico, caratterizzato da continui sali e scendi e repentini cambi di direzione, e il caldo fuori stagione, non hanno reso vita facile ai circa cento podisti giunti dalle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna (la manifestazione era valida anche come prima prova del Grand Prix delle Tre Province).

Due le serie disputate, dopo il preludio delle gare giovanili riservate alle categorie esordienti, ragazzi e cadetti: la prima ha visto protagonista Liliana Scibetta (Pro Sport Ravanusa) che ha percorso i 5 km previsti con il tempo di 23’08’’, staccando di più di un minuto Laura Granvillano (Atletica Gela), prima della nissene, e la compagna di squadra Alessandra Calafato.

La prima serie ha visto in gara anche gli uomini over 65, con Gaetano Reale (Corri Niscemi) che ha preceduto Michele Strazzanti (Barrafranca Running).

Nella seconda serie, gara solitaria fin dalle prime battute per Lucio Luigi Giuliana (Amatori Aragona) che ha chiuso i 6 km del percorso in 22’28’’. Segue con il tempo di 24’45’’ Mario Zirilli (Track Club Master CL, in foto all’arrivo), primo dei nisseni: protagonista di una splendida gara in rimonta, riesce a staccare nell’ultimo giro Giuseppe Bonelli (Atletica Rosamaria) e Salvatore Tilaro (Atletica Gela), giunti appaiati in 24’50’’.

Di seguito i campioni provinciali nelle rispettive categorie:

Esordienti 8 M: Gaetano Loris Lombardo (Atletica Young Runner Gela)

Esordienti 10 M: Francesco Perticone (Corri Niscemi)

Esordienti 10 F: Giorgia Mayra Trainito (Atletica Young Runner Gela)

Cadette: Gloria Ticli (Corri Niscemi)

Juniores F: Concetta Grecya Tizza (Corri Niscemi)

Seniores F45: Laura Granvillano (Atletica Gela)

Seniores F55: Maria Ilva Cicarelli (Atletica Gela)

Promesse M: Salvatore Tilaro (Atletica Gela, in foto sul podio)

Seniores M: Corrado Sillitti (Track Club Master CL)

Seniores M40: Aristide Caramanna (Corri Serradifalco)

Seniores M45: Mario Zirilli (Track Club Master CL)

Seniores M50: Calogero Geraci (Corri Serradifalco)

Seniores M55: Salvatore Paci (Track Club Master CL)

Seniores M60: Salvatore Vaccaro (Corri Serradifalco)

Seniores M65: Angelo Mendola (Atletica Gela)

Seniores M70: Gaetano Reale (Corri Niscemi)

Seniores M75: Michele Miraglia (Track Club Master CL)