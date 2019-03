“Diecimila passi per una citta’ solidale”. E’ il nome della marcia proposta dal volontariato gelese. Giovani, scuole, famiglie e concittadini, il prossimo 6 aprile saranno invitati a camminare insieme per sensibilizzare alla partecipazione, alla gratuita’ e alla solidarieta’. Appuntamento alle ore 8.30 in via Palazzi da dove partira’ un grande corteo che attraversera’ la citta’ per giungere alla Villa Garibaldi, qui vi saranno momenti di musica, di confronto e di ascolto che si concluderanno con la firma della Carta d’impegno della cittadinanza per l’approvazione di un Regolamento comunale per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. La manifestazione avra’ il suo momento conclusivo alle ore 17 nella Casa del Volontariato di via Ossidiana 27 dove si svolgera’ un confronto di giovani e volontari con i candidati a sindaco di Gela. Questa marcia non e’ una novita’ per il volontariato gelese che l’aveva gia’ promossa 12 anni fa. Adesso la ripropone perche’ le oltre 40 sigle associative che confluiscono nella locale delegazione Cesvop vogliono mostrare le varie sfaccettature del volontariato che da anni si prende cura dei piu’ piccoli e dei piu’ deboli. C’e’, infatti, una Gela che, oltre alle brutture da non nascondere, conserva un volto solidale. Una faccia fatta di gesti e di azioni che magari non si vedono, non fanno clamore, ma che nel silenzio si muovono, operano cambiamento, rendendo sempre piu’ umani luoghi di emarginazione e gettando luce negli angoli piu’ bui. E’ arrivato il momento di far vedere bene questo volto, di svelarlo. Durante il corteo verra’ realizzata una ‘dinamica collettiva di valutazione della citta” (fatta con cartelli disseminati lungo il percorso, in cui i ragazzi e i cittadini potranno esprimere sinteticamente i loro pareri). I risultati di questo sondaggio verranno confrontati con i risultati ottenuti 12 anni fa con la stessa dinamica.

Al corteo anche studenti e docenti che quest’anno hanno partecipato agli atelier del Passaporto del Volontariato, progetto che ormai da decenni avvicina studenti delle scuole superiori al mondo della solidarieta’ organizzata gelese. Inoltre, a sostenere l’iniziativa, vi saranno anche varie associazioni di volontariato provenienti da diverse citta’ del territorio siciliano (Niscemi, Mazzarino, Sciacca, Campobello di Licata, Caltanissetta, San Cataldo, Palermo).