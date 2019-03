CALTANISSETTA – Si svolgerà martedì 19 marzo alle ore 10, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, il seminario gratuito “La community online”. I saluti istituzionali saranno rivolti alla platea dalla Commissaria Straordinaria Giovanna Candura. L’intervento tecnico sarà curato dalle digital promoter della Camera di Commercio di Caltanissetta.

“Per un’impresa la possibilità di fare parte di una rete di servizi è un’opportunità che non può e non deve mai essere sottovalutata – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura –. Il nostro ruolo è anche quello di favorire l’incontro, la collaborazione e la condivisione di opportunità, best practies e strategie”.

Il workshop, dedicato alle aziende e ai futuri imprenditori, fa parte del ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale” organizzati dalla Camera di Commercio in collaborazione con Google e Unioncamere. L’obiettivo è quello di far raggiungere alle imprese quella maturità digitale adeguata a vivere, senza subire, la quarta rivoluzione industriale.

Durante l’incontro verranno approfondite regole, strumenti e obiettivi per costruire un’efficace community online. Saranno, inoltre, indicati gli “step” indispensabili per una strategia di successo applicandoli ad alcuni case histories.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Guido Barcellona invita a partecipare al seminario gli imprenditori, i futuri imprenditori, le associazioni di categoria datoriale e sindacale, gli enti di formazione e tutti i potenziali interessati ad acquisire quelle competenze trasversali necessarie a comprendere meglio il mondo del digitale.

L’incontro, con ingresso libero, si svolgerà martedì 19 marzo dalle ore 10 alle ore 13 in Corso Vittorio Emanuele, 38 presso la Camera di Commercio di Caltanissetta.