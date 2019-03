CALTANISSETTA – Presentato il nuovo servizio di igiene urbana cittadino, numerose le novità che garantiranno maggiore pulizia. La società catanese Dusty si è aggiudicata l’appalto, per 7 anni, con il ribasso del 17,87 % sull’importo a base d’asta di 68 milioni 598.914,57 per l’intero periodo di 7 anni e, quindi, per 56 milioni 585.461,06 euro oltre l’Iva.