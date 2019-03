CALTANISSETTA – La Camera di Commercio di Caltanissetta, da lunedì 4 marzo, avvierà una campagna di interazione con il territorio.

I promoter ed i referenti degli uffici Punto Impresa Digitale ed Eccellenze in Digitale si recheranno presso alcune attività commerciali del comprensorio individuate in una prima “area pilota” per conoscerne necessità, esigenze e far conoscere le iniziative camerali.

L’obiettivo del progetto “porta a porta” – secondo il Segretario Generale Guido Barcellona – è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di imprese iscritte alla CCIAA di Caltanissetta.

Il team della Camera di Commercio, con questa azione di local marketing, intende presentare agli imprenditori i servizi pensati per loro e prenotare, in caso di esigenze specifiche, appuntamenti personalizzati e follow up.

“Spesso capita che gli imprenditori, impegnati nella gestione della loro attività, non siano informati di tutte le opportunità alle quali possono accedere – ha spiegato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Per garantire loro tale consapevolezza abbiamo deciso noi di spostarci e poter, in tal modo, attivare un collegamento diretto”.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.cameracommercio.cl.it/ o recarsi presso la sede della Camera di Commercio sita in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta.