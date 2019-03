CALTANISSETTA – L’Associazione Amici della Musica di Caltanissetta con il patrocinio della: Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento Turismo,Sport e Spettacolo, sabato 16 marzo alle ore 18, presso l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “A.Manzoni-F.Juvara” (Viale Trieste, 169) a Caltanissetta presenta il Recital del pianista Michele Allegro.

Michele Allegro, pianista, nasce a Sciacca (AG) nel 1990, nel 2009 consegue il diploma di maturità classica (indirizzo Brocca), si diploma col massimo dei voti in pianoforte nel 2012 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “A.Toscanini”di Ribera, sotto la guida della Prof.ssa Mariangela Longo, conseguendo il titolo di studi in soli cinque anni. Nel 2015 consegue col massimo dei voti e la lode la laurea specialistica di secondo livello in Pianoforte, sotto la guida dei Maestri Gianpaolo Nuti e Roberto Cappello, eseguendo il 2° Concerto per Pianoforte e Orchestra di S. Rachmaninoff. Nel 2016 consegue la laurea specialistica di secondo livello in Musica da Camera con il massimo dei voti, sotto la guida del Maestro Pierpaolo Maurizzi, presso il Conservatorio A.Boito di Parma, inoltre ha studiato composizione con Luigi Abbate e accompagnamento pianistico con Carmen Santoro. Fin da subito si è distinto per le sue notevoli capacità musicali partecipando a numerosi concorsi nazionali ed internazionali classificandosi sempre ai primi posti (Concorso Internazionale“W. A. Mozart”1° Premio; Concorso Internazionale “Euterpe” 3° Premio; Concorso Internazionale “Benedetto Albanese” 3° Premio; Concorso Internazionale “Placido Mandanici” città di Barcellona Pozzo di Gotto 2° Premio; Concorso “Lucio d’Agata” 2° Premio; “1°Concorso Pianistico città di Spoleto”3° Premio. Ha partecipato a numerose masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da docenti di fama internazionale come Lya De Barberiis, Libor Novacek, Roberto Cappello, Daniel Rivera, Manuel Ortiz, Benedetto Lupo, Andrea Lucchesini, Staffan Shaja, Kolja Lessing, Fabrizio Ottaviucci, Rasa Biveiniene, Filippo Faes, Yves Savary e Alberto Miodini. Come solista si è esibito per numerose ed importanti associazioni come “Amici della Musica di Termini Imerese”, “Unesco”,”Lions”,”Rotary”,”Ars Nova”,”Accademia Cantori Nuovi”, “Associazione Musicale F. Chopin di Agrigento”, Festival dei Concerti Dino Ciani di Milano, Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, “Ora della Musica” di Reggio Emilia, Ars di Palermo, Prefettura di Agrigento, Fai di Agrigento, Museo Archeologico di Agrigento, Conservatorio A. Boito di Parma, AMA Calabria. Dal 2012 fa parte della formazione cameristica “TriNika” (Flauto, Pianoforte, Violoncello), eseguendo brani del repertorio classico e contemporaneo (prime assolute di composizioni scritte appositamente per la formazione dallo stesso musicista Michele Allegro). Il Trio si è esibito in diverse manifestazioni culturali e stagioni concertistiche e nel Maggio 2012 ha vinto il 1° premio al concorso internazionale LIONS “IncontrArti MUSIC AWARD” di Realmonte.

PROGRAMMA

R.Schumann: Novelletta op 21 n 8

M.Allegro:

1-Ricordi perduti

2- La strada di casa

3-Delirum Etude

F.Chopin: Polacca Fantasia op 61

J.Brahms: Tre Intermezzi op 117

1-Andante moderato

2-Andante non troppo e con molta espressione

3-Andante con moto

Bach-Busoni: Ciaccona

