CALTANISSETTA – La Giunta regionale siciliana ha definitivamente approvato la strategia di Agenda urbana e ha contestualmente approvato la delega all’Autorità urbana di Caltanissetta-Enna quale organismo intermedio che dovrà attuare la strategia di sviluppo urbano sostenibile.

“L’atto della Giunta regionale dà ufficialmente il via ad Agenda urbana. E’ stato un lavoro di programmazione in rete con la città di Enna nell’ottica di uno sviluppo ragionato dell’area del centro Sicilia – spiega il sindaco, Giovanni Ruvolo -. Non si tratta di interventi spot ma di un piano coerente per l’innovazione dei servizi della pubblica amministrazione, la sostenibilità energetica, la competitività turistica, l’inclusione sociale. Una serie di azioni connesse con gli strumenti che le città di Caltanissetta ed Enna hanno già messo in campo”.

Agenda digitale, competitività delle piccole e medie imprese, energia sostenibile e qualità della vita, cambiamento climatico, prevenzione del rischio idrogeologico, inclusione sociale. Sono questi gli obiettivi tematici individuati dall’Autorità urbana che verranno realizzati con un finanziamento complessivo di 38 milioni di euro, quasi 22 milioni per Caltanissetta e 16 milioni per Enna la maggior parte dei quali a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Trattandosi di ambiti che riguardano competenze amministrative diverse, l’Autorità urbana di Caltanissetta ed Enna dovrà adesso siglare le convenzioni con i dipartimenti della Regione siciliana interessati per materia. L’atto della Giunta Musumeci dà quindi il via alla stipula delle singole convenzioni a seguito delle quali potranno partire i bandi.

Per illustrare le azioni inserite nella strategia urbana e i relativi finanziamenti il sindaco, Giovanni Ruvolo, terrà una conferenza stampa lunedì 11 marzo alle ore 10 nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine insieme all’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Guarino e al dirigente dell’urbanistica e pianificazione del territorio, Giuseppe Dell’Utri.