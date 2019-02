MUSSOMELI – Continua la valorizzazione turistica del Territorio e del Castello. E sarà la troupe di “Linea Verde” della Rai 1, chiamata dal Comune di Mussomeli, a raggiungere la Terra di Manfreda. ”Nell’ambito del nostro progetto di valorizzazione del Castello – dice l’assessore Lo Conte – abbiamo contattato Linea Verde ottenendo immediato riscontro. Venerdì alle 9, quindi, ci sarà una troupe Rai che effettuerà delle riprese del maniero animato. Abbiamo, infatti, coinvolto, in questa iniziativa, gli Istituti Virgilio ed Hodierna oltre all’Associazione Arcistrauss. Ci saranno gli studenti e i ragazzi dell’Arci che sfileranno in corteo all’interno del maniero dove appunto saranno effettuate delle riprese che dovrebbero essere mandate in onda nella trasmissione del prossimo 24 febbraio. Il nostro impegno continua perché il Castello ha un enorme potenziale e va valorizzato facendolo conoscere. Nelle scorse settimane abbiamo aderito all’associazione Castelli di Sicilia”.