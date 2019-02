SAN CATALDO. E’ in programma il prossimo 15 febbraio alle 17,30 alla libreria Mondadori di San Cataldo il secondo incontro di storia locale. Dopo il successo del primo incontro tenuto dallo studioso sancataldese Salvatore Alù sul tema del bosco, questo secondo incontro, che sarà tenuto dal geologo ed assessore comunale Angelo La Rosa, verte sulle contraddizioni e le speranze in una Sicilia solfifera della prima metà del ‘900. All’incontro, parteciperanno anche Luigi Bontà e Giuseppe Cazzetta. In esso sarà rievocata la storia di Peppe, caruso di Trabia, un libro scritto dallo stesso Angelo La Rosa che descrive la vita di quel tempo per i carusi che lavoravano duramente in miniera rischiando ogni giorno la propria vita per un tozzo di pane.