MUSSOMELI – Il servizio televisivo registrato a Mussomeli , qualche settimana fa, per “Linea Verde” andrà in onda il prossimo 24 marzo e non il 24 febbraio come erroneamente detto in precedenza. Lo ha confermato l’assessore Seby Lo Conte con una locandina appositamente predisposta. Appuntamento, dunque al 24 marzo.