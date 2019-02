MUSSOMELI – Sulla GURS n. 6 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana), Suppl. Ordinario n. 1, è stata pubblicata in data di oggi (8 febbraio 2019) la nuova rete ospedaliera siciliana.

Al Presidio Ospedaliero M.I, Longo di Mussomeli è stato attribuito lo status di “Presidio Sanitario di Zona Svantaggiata” ed un numero complessivo di 50 posti letto, così ripartiti:

N° 6 posti letto per la chirurgia generale;

N° 14 posti letto per la medicina generale;

N° 10 posti letto per la ortopedia e traumatologia;

N° 6 posti letto per la pediatria;

N° 6 posti letto per la riabilitazione funzionale;

N° 8 posti letto per la Lungodegenza.

A questi vanno aggiunti i servizi CAL di oculistica (la cui riattivazione è prevista a breve con nuove attrezzature) e endoscopia ed altri servizi vari come pronto soccorso, radiologia, laboratorio analisi, etc,