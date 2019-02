GELA – Un agricoltore di 67 anni di Gela, Salvatore Granvillano, è morto nella mattinatadi sabato 23 febbraio travolto dal suo trattore dopo che il mezzo si e’ ribaltato. L’incidente si e’ verificato in contrada Rabbito, ad una decina di chilometri dal centro abitato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, per il pensionato non c’era piu’ nulla da fare