GELA – Si è svolto a Gela il seminario gratuito organizzato dalla Camera di Commercio di Caltanissetta “Sei un’azienda digitalizzata? Fatti raggiungere dal mondo con un click”. L’incontro, rivolto principalmente alle aziende e ai futuri imprenditori mirava a supportare le imprese verso il percorso di digitalizzazione.

“Il Progetto Eccellenze in Digitale, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Google, cerca di spingere le aziende verso l’integrazione del modello organizzativo tradizionale con quello digitale – ha spiegato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. I workshop vengono strutturati proprio per far crescere questo tipo di consapevolezza e comprendere quale orientamento tracciare per il successo della propria azienda”.

Gli interventi tecnici sono stati curati dalle digital promoter della Camera di Commercio Mattea Labbate, Cinzia Cammalleri e Marcella Sardo.

“Il web marketing segue una logica differente rispetto all’approccio tradizionale e anche la strategia di azione deve essere differente – ha spiegato Mattea Labbate -. Intercettare i bisogni e rispondere ai criteri di scelta del cliente è la strada che deve percorrere un imprenditore di successo”.

“Lo spazio di lavoro, la condivisione di idee e il brainstorming non può essere limitato dalla presenza fisica – ha ribadito Cinzia Cammalleri -. Le tecnologie digitali consentono di poter far confluire idee e progetti verso un unico obiettivo anche attraverso un incontro di tipo virtuale”.

“Un’efficace strategia di digital marketing deve passare attraverso un adeguato utilizzo dei criteri SEO e SEM – ha concluso Marcella Sardo –. Il posizionamento online è di importanza vitale per far fruttare al meglio le risorse investiste e convertire il contatto in contratto”.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Guido Barcellona invita gli imprenditori, i futuri imprenditori, le associazioni di categoria datoriale e sindacale, gli enti di formazione e tutti i potenziali interessati a partecipare al prossimo seminario che si svolgerà il 26 febbraio a Caltanissetta presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, 38.