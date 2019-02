Sono quasi 5 milioni le fatture elettroniche inviate dai contribuenti siciliani al 18 febbraio 2019, giorno per l’inoltro da parte dei contribuenti mensili delle fatture relative alle operazioni effettuate a gennaio. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate. Circa 134 mila operatori siciliani hanno utilizzato SdI, il sistema di interscambio dati dell’Agenzia, gestito dal partner tecnologico Sogei per trasmettere elettronicamente le fatture. Palermo e’ la provincia siciliana con il numero piu’ alto di e-fatture inoltrate (1.210.504). Seguono Catania (1.138.153) e Ragusa (595.216). Chiude la classifica regionale Caltanissetta con 163.786. Il totale delle fatture elettroniche inviate dall’inizio dell’anno in Italia e’ di 230 milioni. Sono 2,3 milioni gli operatori interessati.