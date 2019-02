CALTANISSETTA – Si è svolto, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, un incontro con i rappresentanti delle Associazioni datoriali di categoria della Provincia di Caltanissetta per discutere su eventuali progetti di sviluppo del territorio.

Alla riunione, oltre alla Commissaria Straordinaria Giovanna Candura e al Segretario Generale Guido Barcellona, hanno partecipato, in qualità di referenti, Maria Rosaria Salamone per Confederazione Italiana Agricoltori, Massimo Primavera per Coldiretti, Michele Giarratano per Fenimprese, Rocco Pardo e Pasquale Baiamonte per Confesercenti, Giovanni Manduca e Pasquale Gallina per CNA, Massimo Mancuso per Confcommercio, Maria Grazia Giunta per Confartigianato, Gianfranco Lombardo e Natale Giuseppe Gentile per Confagricoltura e Antonio Ruvio per Casartigiani.

La sicurezza degli insediamenti produttivi è stata individuata, da tutti gli attori coinvolti, come la principale criticità. Una questione che riguarda sia le aziende ubicate all’interno delle aree industriali sia quelle di tutto il comprensorio nisseno.

La Commissaria Straordinaria e il Segretario Generale hanno rassicurato i rappresentanti delle associazioni datoriali confermando che il problema è già stato sottoposto all’attenzione del Prefetto di Caltanissetta e, a tal proposito, è stato istituito un tavolo tecnico al fine di valutare la fattibilità di progetti di potenziamento della videosorveglianza.

Le associazioni presenti, al riguardo, si sono impegnate a sensibilizzare i rispettivi iscritti relativamente all’importanza di tale prezioso strumento di sicurezza sottolineando, però, che tale azione sarebbe più efficace se, come è avvenuto in passato, fossero a disposizione delle aziende degli incentivi pubblici.

Non poteva mancare, tra gli argomenti di discussione, un riferimento alla dilagante crisi economica che affligge l’intera Regione. Uno stato di malessere che le associazioni hanno concordato di dover cercare di arginare operando in sinergia per la promozione e tutela della produzione locale.