MUSSOMELI – Come un pistone motore dà sostegno affinché si definisca il percorso all’interno dei cilindri, così Associazione Culturale Strauss è supporto e forza dei volontari internazionali e locali che, affollando il Centro Europeo della Cultura “Francesca Sorce” di un caos felice, stanno definendo un percorso, il loro, che fa profumo di apprendimento e scoperta. Ed è proprio percorrendo questa strada che, infatti, 3 dei volontari ospitati dalla Strauss e che provengono da Colombia, Uruguay e Argentina, hanno messo a punto, con il supporto prezioso di tutti gli altri volontari europei, presenti a Mussomeli nell’ambito del Servizio Volontario Europeo, e dei volontari del servizio civile nazionale, un ciclo di due workshop dove, attraverso i metodi dell’educazione non formale, i volontari internazionali spiegheranno come usare bene, correttamente e meglio proprio ciò che ormai è alla base della nostra comunicazione: gli strumenti digitali e i social media.

I workshop, che si terranno venerdì 15 febbraio e lunedì 18 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18:00 presso la Sala delle Adunanze di Palazzo Sgadari in via Minneci a Mussomeli, rientrano nell’ambito del progetto “Enter Digital Era – Key Action 2: Capacity Building in the Field of Youth”, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, un progetto che vuole promuovere una rinnovata cooperazione tra Paesi Europei e Latino-Americani al fine di migliorare la digitalizzazione e le capacità comunicative di tutti gli operatori giovanili, nonché le loro abilità di trasferire queste capacità ai giovani delle comunità locali afferenti. Un’opportunità formativa, dunque, quella proposta dalla Strauss, per tutti i ragazzi di Mussomeli e dei Comuni limitrofi: Sutera, Campofranco, Villalba, Vallelunga, Acquaviva Platani, Cammarata, San Giovanni Gemini e di quanti vorranno partecipare. In più, alla fine delle giornate di lavori, è prevista la consegna di un attestato di partecipazione e anche dolci sorprese. Il Presidente della Strauss, Mario Messina, si reputa orgoglioso del periodo che l’Associazione sta vivendo, attraverso la piena cooperazione tra volontari internazionali e volontari del servizio civile nazionale, perché – a voler citare le sue parole – “non bisogna insegnare ai giovani cosa pensare, ma accompagnarli in un percorso di apprendimento che possa aiutare loro ad imparare come pensare affinché l’obiettivo raggiunto non sia mai l’ultimo”.

Un’organizzazione giovanile, la Strauss, dunque che fa delle nuove generazioni il più bel presente da vivere per un futuro che inizia già oggi.