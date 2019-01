MUSSOMELI – Il 18 Gennaio, da mezzanotte, sarà disponibile sulle maggiori piattaforme digitali (iTunes, Play Store, Spotify, Amazon…) “Svuoto Il Bicchiere” , brano del cantautore mussomelese Gero Riggio che ha trionfato nell’importante manifestazione di “Musica Contro Le Mafie” , IX edizione svoltasi a Cosenza lo scorso 15 Dicembre. Il brano verrà premiato ed eseguito dal vivo a Casa Sanremo il prossimo 5 Febbraio, nel contesto del Festival Di Sanremo. Inoltre la vittoria ottenuta, consentirà a Gero la possibilità di organizzare un Tour Promozionale di concerti. Da sottolineare che “Svuoto il Bicchiere” parla di un episodio di vita vissuta da Fiammetta Borsellino (figlia del magistrato Paolo Borsellino) che si reca a trovare il padre in Ospedale, costretto al ricovero dopo aver avuto un incidente in Vespa sfuggendo per gioco alla sua scorta. La canzone denota la dolcezza del rapporto che lega padre e figlia, un rapporto condizionato inevitabilmente dal lavoro del Giudice. Il testo riserva un’attenzione particolare al mix di sensazioni e sentimenti contrastanti in Fiammetta. Melodicamente il brano è una ballad che si avvicina molto ad un beat di chiare influenze “Trap” ma senza snaturare la sua evoluzione pop che esplode nel ritornello. Del brano ne hanno parlato importanti canali quali “All Music Italia”, “Billboard Italia”, “Polizia Moderna”, e pagine nazionali de “La Sicilia” e “Il Giornale Di Sicilia”. È online su YouTube, il particolare Clip realizzato interamente dall’artista mussomelese che ha concepito la storia del brano attraverso dei disegni fumettistici (utilizzando la tecnica del Time-Lapse) che ritraggono un Omino con i baffi (Paolo Borsellino) che spinto dalla voglia di libertà, setaccia lo spazio intorno per cercare di catturarne la parte migliore e portarla con sè “svuotandola” in un bicchiere adagiato in fondo al mare.

QUESTO IL TESTO DEL BRANO “Svuoto il bicchiere”: “Ciao papà come stai? Abbiamo saputo | dell’incidente in vespa ma perché sei scappato? | Perché volevi respirare un po’ di libertà… | che questa vita non ti ha mai concesso. | Ci scherzi su e ci chiedi se la vespa si è rotta | ma nei tuoi occhi io ci vedo sempre tanta rabbia | rabbia perché qui c’è sempre tanto da cambiare | il silenzio, le persone, serve il sole e non il temporale… | Ti capisco papà ma tu sei fatto un po’ così | Ci prendi gusto a rischiare quando in palio c’è l’amore per la tua città | che troppe volte ti ha voltato le spalle |Quando con Giovanni tu cercavi solo verità |ma la verità è una parola forse troppo grande… |grande quanto questo mare a cui ha giurato fedeltà | e sono certa riuscirai a versarlo in un bicchiere | Corri a duecento all’ora, superando il vento | Contromano in autostrada che ci toglie il sonno | Corri a piedi scalzi, o accelerando in moto | Non hai paura di voltarti o di cadere nel vuoto. Ehy papà siamo qui è arrivata l’estate | Fa troppo caldo servirebbe un pomeriggio al mare | Accenni il tuo sorriso, mi dai un bacio e scappi via | Ti perdi tra il silenzio dei palazzi già vuoti | sirene su sirene io mi tuffo per cercarle a fondo, | liberarmi e ballare tra le stelle marine, coi pesci | e intorno a me, per un istante avverto l’acqua tremare | Corri a duecento all’ora, superando il vento | Contromano in autostrada che ci toglie il sonno | Corri a piedi scalzi, lasciando dietro il segno | Non hai paura di voltarti o di cadere nel vuoto |Sono le diciassette di una Domenica di Luglio come tante. |Ma da oggi mio padre non c’è più. | E’ stato ucciso da una bomba proprio come nei film, | Che mi piaceva guardare con lui davanti alla tv. | Solo che i cattivi nessuno sa chi siano, cosa fanno… | e perché oggi mi hanno tolto un pezzo me. | Insieme a lui altri cinque eroi sono diventati aria. | Ma adesso sai che faccio? Svuoto il bicchiere, non serve più. | Voglio tornare al mare, prendo la sua vespa, monto sul sellino. |Piango e grido alle onde il nome di papà Paolo Borsellino. | Corri a duecento all’ora, superando il vento | Contromano in autostrada che ci toglie il sonno | Corri a piedi scalzi, o accelerando in moto | Non hai paura di voltarti o di cadere nel vuoto” . Gero (acronimo del più siculo Calogero) Riggio nasce a Mussomeli (CL) nel 1987. Nel 2007 è Finalista al Festival di Castrocaro con prima serata su Rai Uno. Nel 2009 pubblica il suo primo demo album “Guardando nel mio specchio” distribuito da Major-free che contiene il singolo “L’Indistruttibile” ripubblicata sulle compilation di Radio Tour Festival e Suono Siciliano (distribuzione USA, Argentina e Canada). Nel 2009 è un concorrente del talent-show in onda su Antenna Sicilia “Domani Festival” valevole per l’accesso al Festival della Canzone Siciliana. Nel 2010 è protagonista di una puntata di “Italia Ti canto” in onda su Rai Due dove presenta due brani dell’album. Nel 2012 partecipa come ospite a “Telecolorissimi” e nella famosa trasmissione “Insieme” su Antenna Sicilia dove presenta l’inedito “Mountain Bike”. Nello stesso anno è in Tour Promozionale con l’Orchestra Pop Siciliana dove porta dal vivo i suoi inediti. Dal 2015 pubblica su tutte le piattaforme i nuovi singoli: “Dieci & Love” “Un Estate a Ritmo di Dance” “E’ Natale” “Oltre Il Silenzio” e “L’Amore Salva” che viene anticipato su scala nazionale da Repubblica Tv. Partecipa nel 2018 con il brano “Svuoto Il Bicchiere” dedicato a Paolo Borsellino, al Premio “MUSICA CONTRO LE MAFIE” riuscendo a centrare la vittoria assoluta del concorso con la vincita del Premio Winner Tour (organizzazione di un Tour dal valore di 15.000 euro) e del Premio “Polizia Moderna”. Il 18 Gennaio, vigilia del compleanno di Paolo Borsellino, esce su tutte le piattaforme “Svuoto Il Bicchiere” il cui clip (già online) è stato interamente realizzato da Gero. A Febbraio, nei giorni del Festival, sarà premiato a Casa Sanremo da Radio Italia e si esibirà presso la Sala Lounge Lucio Dalla. Nel 2017 pubblica una mini fiaba dal titolo “La piccola bicicletta rossa” per “Io scrivo per voi” progetto benefico per raccolta fondi per il sisma del centro-italia. Nel corso degli anni Gero viene scelto come Open-Act di alcuni concerti di Ron, Gatto Panceri, Francesco Tricarico e Tinturia.