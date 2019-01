SERRADIFALCO. Un gesto da libro “Cuore” quello dei tifosi serradifalchesi del Club Inter “Angelo Moratti e Giuseppe Trento”. Il club, di cui è presidente Bernardo Alaimo, ha organizzato una raccolta di fondi da destinare al pagamento delle utenze domestiche a favore dell’anziana ottantenne vittima lo scorso 31 dicembre di una rapina con pestaggio nella sua abitazione vicino Piazza San Francesco. I ladri infatti hanno portato via all’anziana le poche centinaia di euro che avrebbero dovuto servirle per pagare le utenze domestiche di luce, acqua e gas. Il club Inter “Angelo Moratti – Giuseppe Trento” ha indetto una sottoscrizione tra i suoi soci compiendo un gesto di grande solidarietà verso l’anziana. Sono stati raccolti 200 euro che il presidente Bernardo Alaimo, assieme ad altri tifosi interisti soci del club, ha consegnato in prima persona all’anziana. Una delegazione dell’Inter Club s’è recata nell’abitazione dell’ottantenne donandole la busta con i soldi raccolti. Un bel gesto, nel giorno della Befana, per un’anziana alla quale i tifosi interisti serradifalchesi hanno dato tanto sostegno, affetto e solidarietà con un gesto veramente ammirevole.