RAGUSA – Mercoledì 16 gennaio, a Ragusa è in programma la cerimonia di inaugurazione di Canapar, stabilimento farmaceutico di canapa industriale più grande in Italia. Si terrà alle ore 19 in Contrada Piancatella, alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore allo Sviluppo economico Giovanna Licitra e di autorità politiche e militari, la cerimonia di inaugurazione di inizio dei lavori del nuovo stabilimento di Canapar, l’impianto più grande in Italia per la produzione di oli essenziali e distillati di canapa industriale per usi farmaceutici e cosmetici. “Abbiamo deciso di investire in Sicilia, sia per la sua posizione geografica strategica al centro del Mediterraneo che per la sua storia di regione principale produttrice di canapa industriale nel suo recente passato”, dichiara Sergio Martines, ceo di Canapar Corp. “Ragusa è stata individuata, successivamente, per l’alto potenziale del suo polo industriale, pur in un quadro generale di difficoltà di cui siamo ben consapevoli, con aziende preminenti anche a livello internazionale, una buona vivacità economica, costi competitivi, buon livello dei servizi amministrativi, anche pubblici, rispetto alle altre province siciliane e la presenza del porto commerciale di Pozzallo, che costituisce per noi un plus per la nostra logistica, comunque molto diversificata”, conclude Martines.