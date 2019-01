Il Polo Civico sarà presente alla manifestazione indetta dall’Associazione “Caltanissetta antirazzista” prevista Sabato 12 gennaio alle ore 11.00 in Corso Umberto per sostenere l’azione di “resistenza” dei Sindaci contro il Decreto Sicurezza.

In linea con quanto affermato il 7 novembre dal Movimento quando, a seguito di diversi incontri ed assemblee, il Polo Civico ha chiesto al Sindaco Giovanni Ruvolo e al Consiglio Comunale di aderire formalmente alla Carta di Palermo, ribadiamo la nostra posizione riguardo ai temi dell’integrazione e della cittadinanza.

Caltanissetta è una una città accogliente, in cui esistono strutture e organizzazioni che sanno porre al centro la persona, senza alcuna distinzione, all’interno di un sistema articolato che esalta la sua dignità umana e professionale. Questo è per noi il modello di accoglienza, in perfetta linea con i valori di fratellanza, solidarietá e accoglienza su cui si è costruita la civiltà europea. Pertanto ci saremo anche noi accanto ai sindaci che coraggiosamente hanno deciso di “resistere”.