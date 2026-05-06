Caltanissetta. CPI in centro storico, i consiglieri Cancelleri e Bellavia: “Portare un ufficio pubblico in questa area significa generare indotto”

Attraverso una nota i consiglieri comunali di Caltanissetta, Vincenzo Cancelleri e Luigi Bellavia intervengono “In merito alla recente presa di posizione dei dipendenti del Centro per l’Impiego di Caltanissetta”. Di seguito il testo integrale della nota.

In merito alla recente presa di posizione dei dipendenti del Centro per l’Impiego di Caltanissetta, espressa attraverso lo stato di agitazione annunciato e il sit in di ieri davanti la prefettura, riteniamo doveroso manifestare il nostro fermo dissenso. Pur nel pieno rispetto del diritto dei lavoratori a esprimere le proprie preoccupazioni, non possiamo condividere una posizione che rischia di ostacolare un processo strategico e necessario per il futuro della nostra città. La scelta dell’Amministrazione di individuare una sede nel centro storico rappresenta infatti un’opportunità concreta per avviare un percorso di rilancio e rinascita urbana, troppo a lungo rimandato. Il centro storico di Caltanissetta ha bisogno di presidi istituzionali, servizi e vitalità. Portare un ufficio pubblico in questa area significa generare indotto, favorire la frequentazione quotidiana e contribuire a restituire dignità e centralità a una parte fondamentale della nostra identità cittadina. Siamo consapevoli che ogni cambiamento possa comportare iniziali difficoltà e criticità. Tuttavia, è proprio nella capacità di affrontare e superare tali ostacoli che si misura la volontà di costruire un futuro migliore. Per questo motivo, rivolgiamo un appello a tutti i lavoratori coinvolti affinché possano accogliere questa prospettiva con spirito costruttivo, superando pregiudizi e timori che rischiano di frenare un progetto di più ampio respiro. Riteniamo fondamentale che il confronto resti aperto e basato su dati oggettivi, soluzioni pratiche e collaborazione tra tutte le parti coinvolte, nell’interesse non solo dei lavoratori, ma dell’intera comunità nissena. Orgoglio Nisseno / Grande Sicilia continuerà a sostenere tutte le iniziative volte alla valorizzazione del territorio e al rilancio del centro storico, convinti che solo attraverso scelte coraggiose sia possibile costruire una Caltanissetta più viva, inclusiva e dinamica. I consiglieri comunali Cancelleri Vincenzo Bellavia Luigi