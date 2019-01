CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà una 22enne di Santa Caterina Villarmosa per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. La ragazza, nel pomeriggio di sabato scorso, è stata coinvolta in un sinistro stradale al chilometro 10 della SS. 122 bis. Gli agenti intervenuti sul posto hanno costatato che una Ford Ka, condotta dalla giovane, che transitava in direzione Caltanissetta, poco prima, dopo aver invaso parzialmente la carreggiata di sua pertinenza, aveva impattato frontalmente con un autocarro Fiat Ducato, condotto da un 50enne, che viaggiava in direzione opposta. Dopo i rilievi stradali entrambi i conducenti dei mezzi sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari e la giovane è risultata positiva all’assunzione di cannabinonidi. Alla stessa è stata ritirata la patente di guida con decurtazione di 10 punti.