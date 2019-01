MUSSOMELI – “Il 27 gennaio, Giornata della Memoria, l’Anpi “Bella Ciao” di Mussomeli ha allestito una mostra presso i locali della Camera del Lavoro, in via Palermo 11. È stata un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e di tutti i prigionieri dei campi di concentramento, riflettendo sul ruolo attivo che ebbe il regime fascista nelle vicende storiche di quel periodo. Si tratta di un evento fortemente voluto e programmato da tempo dalla sezione Anpi “Bella Ciao” di Mussomeli focalizzato, innanzitutto, sulle testimonianze fotografiche e documentali di quel tragico periodo storico. Intento della mostra è stato anche quello di evidenziare quanto già ribadito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio in occasione della Giornata della Memoria: ” Noi Italiani, che abbiamo vissuto l’onta incancellabile delle leggi razziali fasciste e della conseguente persecuzione degli ebrei, abbiamo un dovere morale. Verso la storia e verso l’umanità intera. Il dovere di ricordare, innanzitutto, Ma, soprattutto di combattere, senza remore e senza opportunismi, ogni focolaio di odio, di antisemitismo, di razzismo, di negazionismo, ovunque esso si annidi. E di rifiutare, come ammonisce spesso la senatrice Liliana Segre, l’indifferenza: un male tra i peggiori”. Un invito non solo a ricordare, dunque, ma anche a non cadere nella trappola dell’indifferenza, come già avvenuto in passato”.