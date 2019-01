MUSSOMELI – 3 televisori di 32 pollici donati dalla locale BCC “San Giuseppe”, al “M. I. Longo” destinate alle stanze di degenza della chirurgia. “Va ringraziato il presidente Michele Mingoia e tutto il Consiglio direttivo della BCC “S. Giuseppe” – ha commentato il dott. Giuseppe Sorce – che già nel 2017 aveva donato le divise al personale medico e non medico della nostra Unità operativa. E quest’anno si sono impegnati a donare dei televisori 32 pollici da istallare nelle stanze di degenza, assicurando così un ottimo comfort ai degenti che possono anche contare sui nuovi letti e i nuovi arredi forniti dall’Asp. Il Presidente Mingoia, per altro, mi ha assicurato di essere sempre a disposizione con la banca, per quanto attiene eventuali altre donazioni a favore di questo Ospedale. Un gesto di grande sensibilità”.