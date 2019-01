MUSSOMELI – Lavori di adeguamento dei beni comunali in corso in questa settimana. Più dettagliatamente sono due i lavori che sta portando avanti l’amministrazione comunale :

– acquisto di circa n. 200 estintori da posizionare principalmente negli edifici scolastici a garanzia dei bambini e da posizionare in tutti gli altri edifici pubblici;

– la sostituzione delle n. 432 sedie del cinema manfredi per rendere più accogliente ed attrattiva questa importante struttura culturale. ” Stiamo lavorando – ha fatto sapere al riguardo – anche ad un miglioramento ed ampliamento della funzione d’uso del cinema, nelle prossime settimane seguiranno sviluppi”.