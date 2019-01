MUSSOMELI – Con una lettera indirizzata ai papà e mamma dei bambini nati nel 2018, il sindaco Giuseppe Catania li ha invitati alla cerimonia ufficiale di ringraziamento e benvenuto a loro e ai bambini. Questo il testo della lettera: “E’ con immensa gioia che, nella qualità di primo cittadino, dò il benvenuto mio e dell’amministrazione comunale al vostro bambino , nuovo cittadino del Comune di Mussomeli. Contestualmente ho il piacere di porgere a Voi gli auguri di una vita felice e piena di soddisfazioni. Sono certo che darete al vostro bambino tutto l’amore e tutta la vostra energia necessaria per vivere nel miglior dei modi la vita che lo attende. Diventare genitori è sicuramente una esperienza unica, bellissima ma di certo impegnativa. Non sempre è possibile affrontarla contando solo sulle proprie forze. Come Amministrazione comunale , mettiamo dunque a disposizione per voi famiglie forme di sostegno. Maggiori informazioni potrete trovarle presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mussomeli. Ho anche il piacere di invitarvi , sabato 19 gennaio 2019, alle ore 10,30, presso la sala Convegni di Palazzo Sgadari – (ex Municipio di Mussomeli) per una sobria cerimonia ufficiale di ringraziamento e benvenuto rivolta a tutti i genitori ed i bambini nati nel 2018. Con affetto. Il sindaco Giuseppe Catania”