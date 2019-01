ROMA – Dall’1 gennaio a questa mattina sulle coste italiane non e’ sbarcato alcun migrante contro i 453 dello stesso periodo dell’anno scorso: una diminuzione del 100%. A renderlo noto e’ il Viminale. “Sono al lavoro da inizio 2019 – spiega il ministro dell’Interno, Matteo Salvini – per diminuire ancora gli sbarchi, agevolare gli arrivi via aereo di chi scappa davvero dalla guerra con i confermati corridoi umanitari, moltiplicare le espulsioni. Con scafisti e trafficanti nessuna complicità”.