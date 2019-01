LIPARI – In nottata la neve e’ caduta sulle sette isole Eolie. Si sono svegliate ammantate di bianco le cime di Vulcano, Stromboli e Salina, ma i fiocchi sono arrivati anche a Lipari. A Stromboli il vulcano e’ in attivita’, con esplosioni di fuoco. I collegamenti marittimi continuano ad essere difficoltosi per il mare ancora molto mosso, forza 6-7. Vulcano, Lipari e Salina sono collegate con Milazzo. Le altre isole da tre giorni sono isolate. Il maltempo ha colpito un po’ tutta la Sicilia, con temperature che sulla costa sono di qualche grado sopra lo zero. Anche le colline attorno a Palermo sono imbiancate e ieri sera in citta’ si e’ posato un sottile strato di neve.