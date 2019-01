Sicilia centrale bloccata dalla neve che e’ caduta copiosa dal pomeriggio di ieri, con decine di strade di collegamento chiuse al transito. Neve da Catania a Trapani, con Erice imbiancata e i fiocchi che ieri sera sono caduti anche Mazara del Vallo (Trapani), senza risparmiare neppure Palermo. Ma la situazione e’ difficilissima nell’interno dell’Isola perche’ quasi tutte le arterie statali e provinciali sono bloccate. Area nord ennese bloccata con Comuni isolati e difficolta’ anche a raggiungere l’ospedale di Nicosia e i nosocomi di altre province. Chiuse al transito le statali 117 Mistretta (Messina), Nicosia (Enna), Leonforte (Enna) su cui in alcuni punti la neve ha superato il metro; stessa sorte per la statale 120 di Cesaro’ (Messina). Il blocco potrebbe durare per molte ore a causa del guasto dello spalaneve tra Leonforte e Nicosia, mentre sulla 120 lo spalaneve e’ rimasto bloccato a Troina. Chiusa al transito la statale 417 da Caltagirone a Grammichele. Si transita solo con catene sulla provinciali per l’Etna. Bloccate le arterie interne delle Madonie palermitane, dove sono al lavoro i mezzi dell’Anas e della provincia. Bloccate nell’Ennese quasi tutte le strade provinciali. Isolati i Comuni messinesi dei Nebrodi e ieri sera a Capizzi, ci sono state difficolta’ a soccorre una persona perche’ l’ambulanza non ha potuto raggiungere la sua abitazione. Transito solo con catene sulla tratta ennese dell’autostrada A 19 Palermo Catania e rallentamenti sulla Catania-Messina