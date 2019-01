Quaranta anni, la sera del 26 gennaio 1979, veniva ucciso Mario Francese, colpito da tre proiettili sparati da mano mafiosa. L’Ordine dei giornalisti di Sicilia lo ricorda come “uomo vivo e libero”, come “cronista lucido, scrupoloso e profetico, che tento’ di opporsi al sanguinario strapotere dei corleonesi”. La giornata di oggi si e’ aperta alle ore 8.15 con un momento di ricordo in viale Campania, luogo dell’agguato mafioso contro Mario Francese, alla presenza del presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna. A seguire, dalle 10, la cerimonia del premio intitolato al cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia e a suo figlio – organizzata dall’Ordine in collaborazione con Libera e con l’associazione Uomini del Colorado – al teatro Santa Cecilia di Palermo. In contemporanea a Siracusa, citta’ natale di Mario Francese, i colleghi delle sezioni provinciali dell’Assostampa e dell’Unci si sono ritrovati davanti alla targa che ricorda Francese nei pressi della ex Casina Cuti (parco archeologico della Neapolis), alla presenza di autorita’ civili e religiose e degli studenti di alcune scuole cittadine. Sempre a Siracusa, alle ore 17.15, messa nella chiesa di Sant’Angela Merici. Una commemorazione che coincide con la ventiduesima edizione del premio di giornalismo “Mario e Giuseppe Francese”: i vincitori di quest’anno sono Lucia Goracci, Paolo Borrometi e, alla memoria, Alessandro Bozzo. Lucia Goracci, dopo anni da inviata per RaiNews sui fronti piu’ caldi del pianeta e’, dal 2017, corrispondente della Rai dalla Turchia: per lei il riconoscimento intitolato ai Francese arriva dopo i premi intitolati a Ilaria Alpi (2011), Luigi Barzini (2012) e Maria Grazia Cutuli (2013). A Lucia Goracci andra’ il premio “Mario Francese”. Il modicano Paolo Borrometi, che pochi giorni fa ha ricevuto nuove minacce di morte nella redazione di Tv2000, dove lavora, vive sotto scorta dal 2014: a lui il premio “Giuseppe Francese”, riservato a un giornalista under 36 (l’eta’ del figlio di Mario Francese quando mori’). Il titolo della manifestazione al teatro Santa Cecilia di Palermo e’ “40 anni dopo, tra cronaca, storia e rivoluzione web”. Consegnati i riconoscimenti agli studenti delle scuole che hanno partecipato alla sezione a loro dedicata del premio. Dodici gli istituti che hanno preso parte al concorso, nove di Palermo. Il tema dei loro progetti e’ stato “L’informazione che vorrei”.