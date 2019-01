CALTANISSETTA – “La situazione rasenta il drammatico: già il liceo classico cittadino ha subito il taglio della corrente elettrica e delle altre utenze. Anche per le altre scuole è prevista la stessa sorte. Nei giorni scorsi siamo stati rassicurati dall’Assessore al ramo, Roberto Lagalla, il quale però, per la terza volta, ha intimato il Libero Consorzio di Caltanissetta ad assumersi le proprie responsabilità, evitando di scaricare le colpe ai dirigenti scolastici”. A riferirlo è il componente della Commissione Cultura, formazione e lavoro all’ARS, on. Michele Mancuso.

“Noi siamo dalla parte degli studenti. In queste ore – continua il Parlamentare – il Governo regionale sta intervenendo. Ho sentito Musumeci, il quale mi ha garantito che già dalla riunione di giunta di stasera, si affronterà l’argomento”.

“L’impegno – conclude Mancuso – per quanto ci riguarda è stato prioritario per garantire il diritto allo studio alle migliaia di studenti, al corpo docente e a tutto il personale scolastico, il quale n